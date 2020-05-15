Борис и Глеб Сеятели 2020: что нужно делать в "соловьиный день"

15 мая по православному календарю отмечается день памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Он появился еще во времена Киевской Руси – в 1115 году.

Этот праздник в народе еще называют "соловьиным днем". Подробнее о его традициях, истории и приметах OBOZREVATEL решил рассказать своим читателям.

Князья Борис и Глеб были сыновьями киевского великого князя Владимира Святославича. По официальной версии, они были убиты старшим братом Святополком во время междоусобицы, которая разгорелась после смерти отца в 1015 году.

После гибели Борис и Глеб стали первыми русскими святыми и их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев. Церковь назвала их покровителями Русской земли и "небесными помощниками" русских князей.

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Традиции праздника

Издавна в этот день люди начинали сажать огурцы и тыквы. Для хорошего урожая хозяйки ложили в грядку пестик от ступки. Кроме того, на этот праздник селяне продолжали засевать поля.

Приметы Дня Бориса и Глеба

15 мая в народе также назвали "соловьиным днем" – ведь раньше именно с этой даты начинали петь соловьи. Люди верили, что если птицы пели громко, то скоро наступит настоящее лето. Если же соловьиные трели раздавались всю ночь, это означало, что следующий день будет теплым и солнечным.

Еще одно название этого праздника – "барыш-день". Более того, самого святого Бориса в народе именовали барышником. Купцы считали, что если бурно отметят день его памяти, то будут получать за это барыши в течение всего года. Также они верили, что весь год будет успешным, если в этот день что-нибудь продать.

Как сообщал OBOZREVATEL, поскольку Борис и Глеб при крещении приняли имена Романа и Давида, 15 мая также отмечается День ангела Романа. Здесь можно найти поздравления с именинами.