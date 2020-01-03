"Бойтесь необдуманных растрат": советы и прогнозы экстрасенса на 2020 год

Украинский экстрасенс и победительница "Битвы экстрасенсов" Алена Курилова рассказала, что ждет людей в 2020 году.

Так, в интервью КП ясновидящая заявила, что год Белой Крысы может нести волнительные перемены – политические, экономические, но не революционные.

"Если сложить цифры, то получится четыре. Согласно китайской нумерологии четверка – это цифра перемен. Этот год может нести волнительные перемены – политические, экономические, но не могу сказать, что революционные. Но в целом 2020-й плохим назвать не могу", – говорит Курилова.

Алена Курилова СТБ

По словам экстрасенса, в 2020 году нельзя плыть по течению:

"Преграды нужно преодолевать всегда. Но плыть по течению в этом году нельзя. Это год не глупых и тех людей, которые наперед все планируют. Самое удачное время для долгосрочных проектов".

Алена Курилова КП

Также Курилова не советует в спешке вкладывать деньги:

"Нельзя в спешке вкладывать деньги. Для человека, который все продумал, этот год ничем плохим не грозит. В этом году бойтесь необдуманных растрат. Хорошо подумайте перед тем, как вкладывать куда-то деньги".

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