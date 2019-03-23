"Беспощадно и бессмысленно!" В сети высмеяли гостей красной дорожки в Одессе

В сети высмеяли наряды некоторых гостей ежегодной премии "Гордость и красота Украины", которая прошла в Одессе.

Некоторые посетители отличились яркими нарядами, однако остались непонятыми зрителями. Особенно большой шквал критики обрушился на тех, кто решил прийти на весеннее мероприятие в шубе или в легком платье. Снимки "красной дорожки" обнародовали в блоге Рагу.лі в Facebook.

"В противовес героиням закаления на красной дорожке были продемонстрированы разные виды мексиканского тушканчика", – иронично подписали снимок девушки в синей шубе.

Facebook Раг.лі

"Но команда тех, кто имитировал наступление летнего сезона, была зрелищнее", – прокомментировали в блоге фото жгучей блондинки в откровенном красном платье.

Facebook Раг.лі

Одна из посетительниц премии отметила, что было сложно "пройтись в марте по самой длинной красной дорожке в Европе и не простудить почки". В этом мнении ее поддержала и автор блога, подытожив, что на деле мероприятие оказалось "бессмысленным и беспощадным".

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2018 в Нью-Йорке прошло масштабное мероприятие при участии самых известных звезд Голливуда и эстрады. Многие наряды поп-идолов подверглись шквалу критики.

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