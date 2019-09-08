Бережет от диабета и болезней сердца: раскрыта польза "морской" диеты

Средиземноморская диета – одна из немногих полезных диет, эффективность которой доказана в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и избыточного веса.

Об особенностях такого режима питания в Instagram рассказала диетолог Виктория Кляуз.

Основой средиземноморского питания являются рыба, морепродукты, птица, оливковое масло, сыры и йогурты, овощи, фрукты, а также зерновые и бобовые.

"Очень схоже с принципами правильного питания, но есть небольшие нюансы . Жиры преимущественного растительного происхождения. Массовая доля белка 10-20% от всей калорийности с акцентом на "дары моря". И также отмечу, что овощи и фрукты используются локальные, которые в связи с климатом доступны постоянно", - рассказала диетолог.

"На постсоветском пространстве тоже есть определенный тип питания. Из плюсов - в нашем обычном рационе есть крупы, сезонные овощи, готовятся первые блюда - а это тоже овощные наборы. Из минусов - большое употребление жирного мяса, малое количество растительных масел и рыбы. Средиземноморская диета отличный вариант здорового питания и хороший способ внести здоровое разнообразие в повседневный рацион", - отметила она.

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