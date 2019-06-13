Звезда "Женского Квартала" взбудоражила сеть большой грудью

Украинская актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Анастасия Оруджова взбудоражила поклонников пышной грудью.

Ее коллега Марта Адамчук обнародовала совместный снимок на своей странице в Instagram. Фотограф Ксения Твердохлеб подловила этот пикантный момент на камеру.

"Высокие отношения в "Женском Квартале". Спасибо, что подловила, Ксения Твердохлеб. Анастасия Оруджова, ты любовь", – подписала Адамчук под снимком, на котором она положила руку под пышную грудь колеги.

В комментариях пользователи восхитились красотой девушек из "Квартала". "Красавицы", "Шикарные", "Красотки", – написали поклонники.

"Женский квартал" Instagram@zhenskiykvartal_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Адамчук полностью разделась для фото и вызвала фурор в сети красивой фигурой.

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