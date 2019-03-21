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/Красота

Звезда "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в прозрачной накидке и черном боди, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.

"Искусство не терпит четких границ и шаблонов. Оно вырастает из идеи, которую рождает личность. Масштаб и величина этой личности может сделать произведение искусства вечным", — прокомментировала публикацию Кухар.

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"Красота", "Отлично выглядишь", "Невероятно обаятельная", — написали люди.

Звезда "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото
Звезда "Танців з зірками" восхитила сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телезвезда, ведущая и блогер Леся Никитюк обнажилась в ванной, чем вызвала восторг в сети.

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Персона
Екатерина Кухар
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какой бред! Кроме того, у нее ещё и рожа дебильная!
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