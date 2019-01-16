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Звезда ''Танців з зірками'' раскрыла секрет стройной фигуры

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Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар раскрыла секрет стройной фигуры.

Об этом звезда рассказала в интервью для издания "Аргументы и факты", когда у нее спросили, каким образом она смогла похудеть и выглядеть, как тростинка.

Кухар называли в училище "Дженнифер Лопес" за ее фигуру, из-за чего на занятиях ей занижали оценки.

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"Я много трудилась, придерживалась диеты. С возрастом организм перестроился. А позже поняла, что балерины танцуют в пачках, и в них этот нюанс не бросается в глаза", – пояснила балерина.

Кухар отметила, что и сейчас периодически придерживается диеты. В частности, звезда старается употреблять витамины по сезону.

Это был ЭКВАТОР-седьмой эфир #танціззірками @tanci1plus1 на @1plus1_ua #✨ Вечер ЛЕГЕНД....😌 Я очень люблю различные легенды и мифы, и одной из них вкратце хочу поделиться с вами....... Именно благодаря этой легенде и появилось всем известная фраза: "Найти свою половинку". #💔 Это легенда об Андрогинах – мифических существах, которые когда-то обладали двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове и несколькими полами одновременно. Они были настолько могущественными и самодостаточными, что громовержец Зевс расколол их молнией на две половины – мужскую и женскую, бросив на землю. И с тех пор эти половины одного существа скитаются в поисках друг- друга и нет им покоя..... #андрогін #androgyne #androgyne_childrenofthenight #андрогин_детиночи #андрогiн_дiтиночі

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

"Например, летом во время отдыха или после родов. Стараюсь есть цитрусовые, мучные продукты ем только после спектакля. Маленькую коробочку шоколадных конфет ручной работы могу растягивать на 2-3 недели", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кухар также рассказала, как попала в страшное ДТП, из-за которого могла быть разрушена ее карьера.

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Персона
Екатерина Кухар
Место
Украина
Теги
диетаКрасотаТанці з зірками
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