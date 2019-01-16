Звезда ''Танців з зірками'' раскрыла секрет стройной фигуры

Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар раскрыла секрет стройной фигуры.

Об этом звезда рассказала в интервью для издания "Аргументы и факты", когда у нее спросили, каким образом она смогла похудеть и выглядеть, как тростинка.

Кухар называли в училище "Дженнифер Лопес" за ее фигуру, из-за чего на занятиях ей занижали оценки.

"Я много трудилась, придерживалась диеты. С возрастом организм перестроился. А позже поняла, что балерины танцуют в пачках, и в них этот нюанс не бросается в глаза", – пояснила балерина.

Кухар отметила, что и сейчас периодически придерживается диеты. В частности, звезда старается употреблять витамины по сезону.

"Например, летом во время отдыха или после родов. Стараюсь есть цитрусовые, мучные продукты ем только после спектакля. Маленькую коробочку шоколадных конфет ручной работы могу растягивать на 2-3 недели", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кухар также рассказала, как попала в страшное ДТП, из-за которого могла быть разрушена ее карьера.

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