Звезда российских сериалов полностью разделась в ванной: фото

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань продемонстрировала оголенное тело, снявшись в ванной.

Девушка позировала обнаженной перед зеркалом. Пикантные части тела она прикрывала только руками, а грудь артистки не видна только из-за запотевшей поверхности стекла. Горячий снимок опубликован в Instagram-аккаунте Горбань.

Под фото артистка пожелала всем своим фолловерам и поклонникам спокойной ночи, оставив лаконичное сообщение.

Ее фанаты похвалили звезду за красивую внешность и "свежий" вид. Некоторые из них также пошутили, что Марии надо срочно "протереть зеркало" для того, чтобы все могли увидеть ее полностью голой.

"Ах, Маша! Хороша, чертовка!" – написали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором она позировала в купальнике телесного цвета, демонстрируя роскошную фигуру и подкачанную "пятую точку".

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