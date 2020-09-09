Звезда "Перших ластівок" впервые стал отцом

Ольга Веркалец Люди 11:56, 9.09.2020 Обновлено: 12:03, 9.09.2020

Актер Александр Рудинский, который сыграл Ника в сериале "Перші ластівки", и его жена Мария Заниборщ стали родителями.

Радостную новость звезда сообщил в сториз на своей странице в Instagram. Сначала он поделился с поклонниками видео, на котором изображен коридор роддома и слышать, как малыш плачет. А через несколько часов актер опубликовал фото с новорожденным ребенком (снимок смотрите ниже).

"Моя героиня", – так подписал ролик Рудинский, обратившись к жене.

Рудинский сообщил, что стал отцом.
Instagram Александра Рудинского

Напомним, в июне 2020 года Александр и Мария официально зарегистрировали отношения. Влюбленные познакомились в университете, но начали встречаться в конце обучения.

Рудинский с малышом.
Instagram Александра Рудинского

Как сообщал OBOZREVATEL, 41-летний вокалист группы Little Big Антон Лиссов признался, что вскоре станет отцом. Его жена Анжелика Иванова беременна первенцем.

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