Звезда "Перших ластівок" впервые стал отцом

Актер Александр Рудинский, который сыграл Ника в сериале "Перші ластівки", и его жена Мария Заниборщ стали родителями.

Радостную новость звезда сообщил в сториз на своей странице в Instagram. Сначала он поделился с поклонниками видео, на котором изображен коридор роддома и слышать, как малыш плачет. А через несколько часов актер опубликовал фото с новорожденным ребенком (снимок смотрите ниже).

"Моя героиня", – так подписал ролик Рудинский, обратившись к жене.

Рудинский сообщил, что стал отцом. Instagram Александра Рудинского

Напомним, в июне 2020 года Александр и Мария официально зарегистрировали отношения. Влюбленные познакомились в университете, но начали встречаться в конце обучения.

Рудинский с малышом. Instagram Александра Рудинского

Как сообщал OBOZREVATEL, 41-летний вокалист группы Little Big Антон Лиссов признался, что вскоре станет отцом. Его жена Анжелика Иванова беременна первенцем.