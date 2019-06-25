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Звезда "Орел и решка" кардинально изменилась: как выглядит красотка

2.3тЧитать материал на украинском

Ведущая шоу "Орел и Решка. Морской сезон" Алина Астровская удивила поклонников сменой имиджа.

На своей странице в Isntagram она опубликовала снимок, на котором позирует блондинкой, хотя все привыкли видеть ее шатенкой.

Для фотосессии она примерила парик с челкой, а образ дополнила свободной рубашкой белого цвета.

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"Кого у меня больше блондинок или брюнеток?! Я вот никогда не была в строю белых и пушистых, но три раза в год прихожу с ярым желанием перемен к стилисту Кристине (зачастую провоцирует весна, пмс, депрессия) но как видите, моя Крис, побеждает этот импульс. Восхищаюсь смелыми девушками, которые экспериментируют с цветом и длиной, в этом какая-то внутренняя свобода", – написала она.

Звезда "Орел и решка" кардинально изменилась: как выглядит красотка

В комментариях поклонники заметили, что ей очень идет такой образ. Хотя не все оценили такие перемены.

"Снимите это немедленно", "Вы крутая в любом образе", "Даже не думала, как тебе хорошо", "Надеюсь, это парик", "Тебе намного лучше шатенкой", "Очень круто", – по-разному отреагировали поклонники.

Кого у меня больше блондинок или брюнеток?! Я вот никогда не была в строю белых и пушистых, но три раза в год 😅прихожу с ярым желанием перемен к @kristi_muah (зачастую провоцирует весна, пмс, депрессия) нооо как видите моя Крис, побеждает этот импульс ))) Восхищаюсь смелыми девушками, которые экспериментируют с цветом и длиной, в этом какая-то внутренняя свобода! • другая #астровская в кадре у @victoria.miro ❤️

Публикация от ASTROVSKAYA (@alina_astrovskaya_)

Звезда "Орел и решка" кардинально изменилась: как выглядит красотка
Звезда "Орел и решка" кардинально изменилась: как выглядит красотка
Звезда "Орел и решка" кардинально изменилась: как выглядит красотка

Тодоренко и Астровская

Тодоренко и Астровская

Instagram@alina_astrovskaya

Звезда "Орел и решка" кардинально изменилась: как выглядит красотка

Instagram@alina_astrovskaya

Звезда "Орел и решка" кардинально изменилась: как выглядит красотка

Instagram@alina_astrovskaya

Звезда "Орел и решка" кардинально изменилась: как выглядит красотка

Instagram@alina_astrovskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астровская рассказала, как сбросила лишний вес. Она пояснила, как питается и тренируется.

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Персона
Алина Астровская
Место
Украина
Теги
шоу "Орел и Решка"смена имиджа
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