Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

Популярная американская актриса и певица Зои Кравиц, которая снялась в киноленте "Люди Икс: Первый класс", снялась полностью голой для обложки модного журнала Elle.

Кадры фотосессии опубликованы на официальной странице Кравиц в Instagram.

На одном из снимков фотосессии артистка позирует обнаженной, скрестив ноги и руки таким образом, что они закрывают ее грудь и область бикини.

Elle

Elle

Elle

Elle

Elle

Elle

Elle

Elle

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