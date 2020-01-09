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9 января • обновлено в 12:05
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Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

1.6т
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Популярная американская актриса и певица Зои Кравиц, которая снялась в киноленте "Люди Икс: Первый класс", снялась полностью голой для обложки модного журнала Elle.

Кадры фотосессии опубликованы на официальной странице Кравиц в Instagram.

Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото
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На одном из снимков фотосессии артистка позирует обнаженной, скрестив ноги и руки таким образом, что они закрывают ее грудь и область бикини.

Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

Elle

Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

Elle

Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

Elle

Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

Elle

Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

Elle

Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

Elle

Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

Elle

Звезда "Людей Икс" снялась полностью голой: фото

Elle

🐚

Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

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Автор
Мария Дидык
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