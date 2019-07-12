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Звезда "Квартала" сверкнула грудью на пикантном фото

1.6т Читать материал на украинском

Актриса студии "Квартал 95", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук взбудоражила сеть пикантным снимком.

Она позировала в откровенной комбинации с очень глубоким декольте, продемонстрировав упругю грудь. Соответствующее фото Адамчук опубликовала на своей странице в Instagram.

"Говорят, что жизнь – это не конечная точка, к которой ты идешь, а сам процесс ее поиска, познания, желание найти. Мне иногда кажется, что я занимаюсь этим каждую секунду. Скептики скажут – все женщины одинаковые – находят себе геморрой на голову. Так и есть – частично. Просто у всех до этого разное отношение. Для кого-то это проблема, а для кого-то способность женщины искать. И находить – не только геморрой, но и лекарство от него", – подписала она под снимком.

Марта Адамчук

Марта Адамчук

instagram/marta_adamchuk

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В комментариях поддержали актрису, подтвердив, что в ее словах что-то есть. Также поклонники обратили внимание на красивые глаза.

"Глазааа", " Резонирует с моим состоянием сейчас, спасибо", "В это что-то есть. Цель жизни не в самой цели, а в развитии", – ответили пользователи.

Звезда "Квартала" сверкнула грудью на пикантном фото
Звезда "Квартала" сверкнула грудью на пикантном фото

Марта Адамчук

Марта Адамчук

instagram/marta_adamchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук показала горячий снимок, на котором позировала в пиджаке, накинутом на голое тело.

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Персона
Марта Адамчук
Место
Украина
Теги
95 Квартал Красота
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