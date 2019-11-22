Звезда "Квартала" соблазнила поклонников роскошным образом

Актриса студии "Квартал 95", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук порадовала поклонников соблазнительным кадром.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в экстравагантном платье с голой спиной, продемонстрировав роскошную фигуру.

Образ роковой женщины дополняла аккуратная прическа и маленькие сережки, которые гармонично вписались в ансамбль.

Поклонники были в восторге от соблазнительной фотографии Адамчук, отметив, что выглядит она великолепно.

"Самая красивая, ты просто бомба", "Марта и Ноябрь", "Вау", "Огонь", – отреагировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук продемонстрировала пикантный снимок, на котором изображена с оголенными плечами и зачесанными назад влажными волосами.

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