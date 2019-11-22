Звезда "Квартала" соблазнила поклонников роскошным образом

Актриса студии "Квартал 95", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук порадовала поклонников соблазнительным кадром.
Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в экстравагантном платье с голой спиной, продемонстрировав роскошную фигуру.
Образ роковой женщины дополняла аккуратная прическа и маленькие сережки, которые гармонично вписались в ансамбль.
Поклонники были в восторге от соблазнительной фотографии Адамчук, отметив, что выглядит она великолепно.
"Самая красивая, ты просто бомба", "Марта и Ноябрь", "Вау", "Огонь", – отреагировали поклонники.
Можна подумати , що я дивлюся на довгу чергу сходами @fairmontgrandhotelkyiv на бал #i❤️viva! 15 років :) Ні, туди ми сьогодні,нажаль, не доїхали. Хоча всім серцем вітаємо прекрасний журнал з ювілеєм. А все тільки тому, що ми готуємо нові шоу @zhenskiykvartal_official , аби в новому десятилітті крутих глянців ви могли читати про нас якомога більше ;) Друзі, чекаємо на вас 22.11 у Жовтневому палаці ♥️ Сукня - @pico.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук продемонстрировала пикантный снимок, на котором изображена с оголенными плечами и зачесанными назад влажными волосами.
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