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22 ноября • обновлено в 21:31
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Звезда "Квартала" соблазнила поклонников роскошным образом

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Актриса студии "Квартал 95", певица и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук порадовала поклонников соблазнительным кадром.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в экстравагантном платье с голой спиной, продемонстрировав роскошную фигуру.

Образ роковой женщины дополняла аккуратная прическа и маленькие сережки, которые гармонично вписались в ансамбль.

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Поклонники были в восторге от соблазнительной фотографии Адамчук, отметив, что выглядит она великолепно.

"Самая красивая, ты просто бомба", "Марта и Ноябрь", "Вау", "Огонь", – отреагировали поклонники.

Звезда "Квартала" соблазнила поклонников роскошным образом

Можна подумати , що я дивлюся на довгу чергу сходами @fairmontgrandhotelkyiv на бал #i❤️viva! 15 років :) Ні, туди ми сьогодні,нажаль, не доїхали. Хоча всім серцем вітаємо прекрасний журнал з ювілеєм. А все тільки тому, що ми готуємо нові шоу @zhenskiykvartal_official , аби в новому десятилітті крутих глянців ви могли читати про нас якомога більше ;) Друзі, чекаємо на вас 22.11 у Жовтневому палаці ♥️ Сукня - @pico.ua

Публикация от МАРТА АДАМЧУК (@marta_adamchuk)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Адамчук продемонстрировала пикантный снимок, на котором изображена с оголенными плечами и зачесанными назад влажными волосами.

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Автор
Дмитрий Гриневич
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