Звезда "Кухни" восхитила сеть соблазнительным фото в бикини

Звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике телесного цвета, демонстрируя роскошную фигуру и подкачанную "пятую точку".
"Давно что-то не было фотографий моего визуального гения", — написала Горбань.
Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали Марию комплиментами.
"Как хороша", "Звезда в шоке", "Очень красивая", — прокомментировали люди.
Всем привет! Принимаю сразу две эстафеты от своих подруг ❤ Именинница Лёля 👉🏻 @medynich предложила выставить фото 5-ти летней давности , а Ленуся 👉🏻 @lena_cher_ предложила раздеться, так как мы рождены голыми 😍😂 Я решила совместить эти два задания 🎉 Получайте 🔥 Фото сделано 5 лет назад в Ялте, на съёмках фильма "Ищу жену с ребёнком". И так получилось, что мне предложили стать главной героиней журнала 👉🏻 @maximmagazinerussia и сняться для обложки абсолютно голой ) Я выполнила эстафету, точнее две эстафеты 😅 и передаю их своим партерам по спектаклю, который пройдёт сегодня "Муж на час" 👉🏻 Жду ребята : @shekunovamaria @selivanov_v @loginov_victor @timureremeev @tarzan___official @inadenka 💪🏻😂#я5летназад#рожденныеbenaked
Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Горбань уже демонстрировала красивую фигуру в купальнике на отдыхе. Однако поклонники заметили, что актриса была слишком худой.
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