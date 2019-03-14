Звезда "Кухни" восхитила сеть соблазнительным фото в бикини

Звезда сериала "Кухня", российская актриса Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике телесного цвета, демонстрируя роскошную фигуру и подкачанную "пятую точку".

"Давно что-то не было фотографий моего визуального гения", — написала Горбань.

Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали Марию комплиментами.

"Как хороша", "Звезда в шоке", "Очень красивая", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Горбань уже демонстрировала красивую фигуру в купальнике на отдыхе. Однако поклонники заметили, что актриса была слишком худой.

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