Зовут сниматься в порно: 70-летняя киевская тусовщица решилась на эротические фото

Самая знаменитая тусовщица Киева 70-летняя Елена Волк готовится участвовать в новых проектах и даже получила предложение о съемках в порно.

Она 25 лет была замужем, а после смерти мужа 15 лет назад кардинально изменила свою жизнь, пишет "Заборона". "Я не скажу, что 70 лет – это лучший возраст. Но сейчас я на пике успеха, мне постоянно предлагают участие в разных проектах, интерес аудитории растет. Сейчас я чувствую себя на пике сексуальности", - призналась она.

По ее словам, молодым парням не очень интересно с одногодками. Волк не стесняется фото топлес и не исключает откровенных сцен.

"Недавно предложили сняться в эротике с юным парнем. Очень популярная тема – взрослая женщина и молодой мальчик", - говорит она.

Правда, признается, мужчины у нее сейчас нет. "Недавно мне предложили поучаствовать в одном британском проекте. Концепция в том, что я – женщина, которая 15 лет одна – должна себе за год найти мужчину. Буду перебирать и кого-то выберу – начну с молодых совсем, а там посмотрим", - рассказала тусовщица.

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