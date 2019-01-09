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Знаменитости в старости: в сети показали, как будут выглядеть звезды

2.2тЧитать материал на украинском

В сети показали снимки популярных звезд, чьи изображения сильно "состарили" через приложение FaceApp.

Соответствующие фотографии из рубрики "до" и "после" опубликовал Cosmopolitan, показав, как знаменитости будут выглядеть в старости.

"С его помощью можно сделать свое фото более привлекательным, превратить мужчину в женщину и наоборот, а еще заставить улыбаться того, кто стесняется своей улыбки. Но самая прикольная функция FaceApp – превращение из молодого в пожилого! Именно ее мы опробовали на знаменитостях", – рассказали в издании.

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Под "раздачу" попали в основном российские певицы, телеведущие и актрисы. В их числе Анна Семенович, скандальная балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак, Вера Брежнева и Ольга Бузова.

Анна Семенович

Анна Семенович

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Анастасия Квитко

Анастасия Квитко

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Ксения Бородина

Ксения Бородина

Виктория Боня

Виктория Боня

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали британскую 90-летняя модель Дафни Селф, которая в своем возрасте стала звездой глянцевых журналов и соцсетей.

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Красоташоу-бизнес
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Собчак превзошла всех! Жесть!!!
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CARGO 100
CARGO 100
А там нет Парубия с Порошенко? Климкина? Или они не доживут?
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