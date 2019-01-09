Знаменитости в старости: в сети показали, как будут выглядеть звезды

В сети показали снимки популярных звезд, чьи изображения сильно "состарили" через приложение FaceApp.
Соответствующие фотографии из рубрики "до" и "после" опубликовал Cosmopolitan, показав, как знаменитости будут выглядеть в старости.
"С его помощью можно сделать свое фото более привлекательным, превратить мужчину в женщину и наоборот, а еще заставить улыбаться того, кто стесняется своей улыбки. Но самая прикольная функция FaceApp – превращение из молодого в пожилого! Именно ее мы опробовали на знаменитостях", – рассказали в издании.
Под "раздачу" попали в основном российские певицы, телеведущие и актрисы. В их числе Анна Семенович, скандальная балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак, Вера Брежнева и Ольга Бузова.
Анна Семенович
Настасья Самбурская
Анастасия Квитко
Анастасия Волочкова
Ксения Собчак
Вера Брежнева
Ксения Бородина
Виктория Боня
Ольга Бузова
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали британскую 90-летняя модель Дафни Селф, которая в своем возрасте стала звездой глянцевых журналов и соцсетей.