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/Красота

Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

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Известная украинская модель Алина Байкова, которая дружит с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, поделилась с поклонниками откровенным фото.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала без одежды, с полотенцем на голове.

"Тяжелая робота", лаконично подписала пост звезда.

Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

Фото: alina_baikova

Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото
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Отметим, что мнения поклонников разделились. Одни пришли в восторг от снимка, а другим Алина показалась чрезмерно худой.

"Дорогая, очень круто", "Потрясающе красива", "Ты совершенство", "Так себе, на троечку с минусом", "Слишком тощая", написали люди.

Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

Фото: alina_baikova

Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

Фото: alina_baikova

Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

Фото: alina_baikova

Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

Фото: alina_baikova

Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

Фото: alina_baikova

Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото
Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото
Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото
Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото
Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых известных украинских моделей Алина Байкова украсила обложку культового глянца. Знаменитость снялась для испанской версии журнала Harper's Bazaar.

Персона
Алина Байкова
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