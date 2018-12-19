Знаменитая украинская модель полностью обнажилась для фото

Известная украинская модель Алина Байкова, которая дружит с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, поделилась с поклонниками откровенным фото.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала без одежды, с полотенцем на голове.

"Тяжелая робота", — лаконично подписала пост звезда.

Фото: alina_baikova

Отметим, что мнения поклонников разделились. Одни пришли в восторг от снимка, а другим Алина показалась чрезмерно худой.

"Дорогая, очень круто", "Потрясающе красива", "Ты совершенство", "Так себе, на троечку с минусом", "Слишком тощая", — написали люди.

Фото: alina_baikova

Фото: alina_baikova

Фото: alina_baikova

Фото: alina_baikova

Фото: alina_baikova

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых известных украинских моделей Алина Байкова украсила обложку культового глянца. Знаменитость снялась для испанской версии журнала Harper's Bazaar.