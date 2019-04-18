|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Знаменитая супермодель сплясала голой на камеру: горячее видео

Читать материал на украинском

Американская супермодель Эмили Ратаковски, звезда обнаженных Instagram-фотосессий поразила своих подписчиков в сети танцами без одежды.

Так, модель позировала топлес, надев на себя только белые облегающие джинсы. На личной странице в Instagram она показала горячие снимки и короткий видеоролик, на котором танцует, прикрывая грудь руками (видео смотрите в конце новости).

Новости
Оскандалившаяся с Украиной Ратаковски засветила голую грудь: жаркое фото

За короткое время ролик посмотрели более 1,2 млн поклонников Ратаковски, а тысячи ее фанатов оставили в адрес девушки лестные комментарии.

Чтобы увидеть ролик, прокрутите "карусель" в сторону:

@levis

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски стала жертвой насмешек в сети из-за неудачной фотографии без бюстгальтера.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Эмили РатаковскиЭмили Ратажковски
Тег
новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения