Знаменитая супермодель сплясала голой на камеру: горячее видео

Американская супермодель Эмили Ратаковски, звезда обнаженных Instagram-фотосессий поразила своих подписчиков в сети танцами без одежды.

Так, модель позировала топлес, надев на себя только белые облегающие джинсы. На личной странице в Instagram она показала горячие снимки и короткий видеоролик, на котором танцует, прикрывая грудь руками (видео смотрите в конце новости).

За короткое время ролик посмотрели более 1,2 млн поклонников Ратаковски, а тысячи ее фанатов оставили в адрес девушки лестные комментарии.

Чтобы увидеть ролик, прокрутите "карусель" в сторону:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски стала жертвой насмешек в сети из-за неудачной фотографии без бюстгальтера.

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