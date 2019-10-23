Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: горячее фото

Американская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид снялась полностью обнаженной для рекламы британского люксового бренда Burberry.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала прикрыв интимные части тела полупрозрачным платком. Свой образ Джиджи дополнила туфлями, расписанными монограммой бренда.
Джиджи Хадид
Фото из Instagram
Джиджи Хадид полностью оголилась на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что подписчики пришли в восторг от новой публикации супермодели. Они засыпали ее комплиментами.
"Горячая штучка", "Воу, мне это нравиться", "Ух, эти ноги", "Очень красивая", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Джиджи Хадид, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Джиджи Хадид засветила голую грудь
Фото из Instagram
Джиджи Хадид сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Джиджи Хадид продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Джиджи Хадид засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Джиджи Хадид
Фото из Instagram
Джиджи Хадид в пикатной фотосессии
Фото из Instagram
Джиджи Хадид сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джиджи Хадид поймали папарацци во время работы над гламурной фотосессией в Рио-де-Жанейро. Супермодель демонстрировала полуобнаженное тело на пляже.
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