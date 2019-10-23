Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: горячее фото

Американская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид снялась полностью обнаженной для рекламы британского люксового бренда Burberry.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала прикрыв интимные части тела полупрозрачным платком. Свой образ Джиджи дополнила туфлями, расписанными монограммой бренда.

Джиджи Хадид Фото из Instagram

Джиджи Хадид полностью оголилась на камеру Фото из Instagram

Отметим, что подписчики пришли в восторг от новой публикации супермодели. Они засыпали ее комплиментами.

"Горячая штучка", "Воу, мне это нравиться", "Ух, эти ноги", "Очень красивая", — написали люди.

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Джиджи Хадид сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джиджи Хадид поймали папарацци во время работы над гламурной фотосессией в Рио-де-Жанейро. Супермодель демонстрировала полуобнаженное тело на пляже.

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