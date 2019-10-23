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24 октября • обновлено в 02:57
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Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: горячее фото

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Американская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид снялась полностью обнаженной для рекламы британского люксового бренда Burberry.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала прикрыв интимные части тела полупрозрачным платком. Свой образ Джиджи дополнила туфлями, расписанными монограммой бренда.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид

Фото из Instagram

Джиджи Хадид полностью оголилась на камеру

Джиджи Хадид полностью оголилась на камеру

Фото из Instagram

Новости
Полностью голая: 56-летняя звезда Голливуда снялась в откровенной фотосессии

Отметим, что подписчики пришли в восторг от новой публикации супермодели. Они засыпали ее комплиментами.

"Горячая штучка", "Воу, мне это нравиться", "Ух, эти ноги", "Очень красивая", — написали люди.

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: горячее фото
Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: горячее фото
Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Джиджи Хадид, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Джиджи Хадид засветила голую грудь

Джиджи Хадид засветила голую грудь

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Джиджи Хадид сексуально позирует на камеру

Джиджи Хадид сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Джиджи Хадид продемонстрировала "пятую точку"

Джиджи Хадид продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Джиджи Хадид засветила пышную грудь

Джиджи Хадид засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Соблазнительная Джиджи Хадид

Соблазнительная Джиджи Хадид

Фото из Instagram

Джиджи Хадид в пикатной фотосессии

Джиджи Хадид в пикатной фотосессии

Фото из Instagram

Джиджи Хадид сексуально позирует на камеру

Джиджи Хадид сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джиджи Хадид поймали папарацци во время работы над гламурной фотосессией в Рио-де-Жанейро. Супермодель демонстрировала полуобнаженное тело на пляже.

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Персона
Джиджи Хадид
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