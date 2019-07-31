Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками откровенным снимком.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала полностью голой, загорая на яхте.
"Понедельниковое настроение", — лаконично прокомментировала публикацию Наоми.
Наоми Кэмпбелл
Фото из Instagram
Наоми Кэмпбелл полностью оголилась на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что снимок 49-летней Кэмпбелл вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.
"Изумительное фото", "Вау", "Ты красивая и сексуальная", "Горячо", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Наоми Кэмпбелл, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Соблазнительная Наоми Кэмпбелл
Фото из Instagram
Полуголая Наоми Кэмпбелл сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Наоми Кэмпбелл в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Наоми Кэмпбелл полностью оголилась на камеру
Фото из Instagram
Наоми Кэмпбелл полностью оголилась на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Наоми Кэмпбелл
Фото из Instagram
Наоми Кэмпбелл засветила грудь
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Кэмпбелл позировала в откровенной фотосессии для глянца LOVE. На ней не было никакого белья, потому все прелести оказались в кадре.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram