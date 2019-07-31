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Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

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Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала полностью голой, загорая на яхте.

"Понедельниковое настроение", — лаконично прокомментировала публикацию Наоми.

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Наоми Кэмпбелл

Фото из Instagram

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Наоми Кэмпбелл полностью оголилась на камеру

Фото из Instagram

Новости
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Отметим, что снимок 49-летней Кэмпбелл вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

"Изумительное фото", "Вау", "Ты красивая и сексуальная", "Горячо", — написали люди.

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото
Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото
Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото
Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Наоми Кэмпбелл, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Соблазнительная Наоми Кэмпбелл

Фото из Instagram

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Полуголая Наоми Кэмпбелл сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Наоми Кэмпбелл в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Наоми Кэмпбелл полностью оголилась на камеру

Фото из Instagram

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Наоми Кэмпбелл полностью оголилась на камеру

Фото из Instagram

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Соблазнительная Наоми Кэмпбелл

Фото из Instagram

Знаменитая супермодель полностью оголилась на камеру: эротическое фото

Наоми Кэмпбелл засветила грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Кэмпбелл позировала в откровенной фотосессии для глянца LOVE. На ней не было никакого белья, потому все прелести оказались в кадре.

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Персона
Наоми Кэмпбелл
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