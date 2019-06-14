ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ШоуКияни

/Красота

Знаменитая супермодель полностью оголилась для модного глянца

382Читать материал на украинском

Знаменитая супермодель 90-х, 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась полностью голой для модного британского глянца Vogue.

Соответствующие фотографии она обнародовала на своей странице в Instagram, уточнив, что съемки проходили в Кении, а выпуск выйдет в июле.

"Первая капля Golden Hour (золотой час – период времени до захода солнца. – ред) в Кении для выпуска Vogue British июль 2019", – написала супермодель.

Наоми Кэмпбелл в Кении

Наоми Кэмпбелл в Кении

Instagram@naomi

Новости
Полностью голая: Настя Каменских показала откровенное фото из постели

Так, на одном из снимков Кэмпбел позирует на пляже спиной к камере. На ней абсолютно нет никакой одежды. На стройном теле только виднеется тонкая цепочка над ягодицами.

Голая Наоми Кэмпбелл для Vogue

Голая Наоми Кэмпбелл для Vogue

Instagram@naomi

Наоми Кэмпбелл в бикини

Наоми Кэмпбелл в бикини

Instagram@naomi

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Кэмпбелл позировала в откровенной фотосессии для глянца LOVE. На ней не было никакого нижнего белья, потому все прелести оказались в кадре.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Наоми Кэмпбелл
Теги
КрасотафотосессияVogue
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel