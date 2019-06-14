Знаменитая супермодель полностью оголилась для модного глянца

Знаменитая супермодель 90-х, 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась полностью голой для модного британского глянца Vogue.

Соответствующие фотографии она обнародовала на своей странице в Instagram, уточнив, что съемки проходили в Кении, а выпуск выйдет в июле.

"Первая капля Golden Hour (золотой час – период времени до захода солнца. – ред) в Кении для выпуска Vogue British июль 2019", – написала супермодель.

Наоми Кэмпбелл в Кении Instagram@naomi

Так, на одном из снимков Кэмпбел позирует на пляже спиной к камере. На ней абсолютно нет никакой одежды. На стройном теле только виднеется тонкая цепочка над ягодицами.

Голая Наоми Кэмпбелл для Vogue Instagram@naomi

Наоми Кэмпбелл в бикини Instagram@naomi

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Кэмпбелл позировала в откровенной фотосессии для глянца LOVE. На ней не было никакого нижнего белья, потому все прелести оказались в кадре.

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