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Американская супермодель ошеломила поклонников архивным фото

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Американская модель Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскрепощенных супермоделей в мире, восхитила пользователей сети своей юной фотографией.

Снимок девушка опубликовала на личной странице в Instagram.

Под фото 26-летняя Эмили просто лаконично написала цифру "16" указав таким образом на свой юный возраст, в котором была сделана фотография.

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

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В комментариях поклонники отметили выдающуюся красоту девушки, некоторые назвали Ратаковски "красоткой", "идеальной" и даже "самой прекрасной женщиной на Земле".

Как сообщал "Обозреватель", ранее супермодель Эмили Ратаковски снялась топлесс в знак протеста против Дональда Трампа.

Персона
Эмили Ратаковски
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