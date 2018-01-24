Американская супермодель ошеломила поклонников архивным фото

Американская модель Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскрепощенных супермоделей в мире, восхитила пользователей сети своей юной фотографией.

Снимок девушка опубликовала на личной странице в Instagram.

Под фото 26-летняя Эмили просто лаконично написала цифру "16" указав таким образом на свой юный возраст, в котором была сделана фотография.

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

В комментариях поклонники отметили выдающуюся красоту девушки, некоторые назвали Ратаковски "красоткой", "идеальной" и даже "самой прекрасной женщиной на Земле".

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Дек 18, 2017 at 10:26 PST

Как сообщал "Обозреватель", ранее супермодель Эмили Ратаковски снялась топлесс в знак протеста против Дональда Трампа.