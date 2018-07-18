Знаменитая модель покорила пышным телом в пикантном купальнике

Пышногрудая супермодель категории "plus size" Эшли Грэм показала фанатам сексуальное фото в белоснежном бикини.
На нем 30-летняя американская звезда позирует в раздельном купальнике на побережье океана, за ее спиной виден морской пейзаж. Соблазнительный снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Еще один день, еще одно бикини", – подписала фото Эшли.
Пользователи микроблога восхитились фигурой Эшли, а также ее смелостью. Под фото поставили лайки более 330 тысяч лайков и почти полторы тысячи комментариев.
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