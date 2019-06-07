Знаменитая голливудская актриса завела сеть обнаженным фото

Знаменитая голливудская актриса и модель Линдси Лохан вызвала бурю эмоций среди поклонников новым снимком.

Звезда позировала полностью голой, прикрыв интимные части тела рукой. Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

Линдси Лохан Фото из Instagram

Линдси Лохан Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Лохан. Они засыпали ее комплиментами.

"Ты потрясающая", "Прекрасное фото", "Красивая", "Очень сексуально", "Отличное тело", "Горячая", — написали люди.

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Линдси Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Линдси Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Линдси Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Линдси Лохан Фото: opa.kg

Линдси Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Линдси Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Линдси Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Линдси Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Линдси Лохан Фото: nevsepic.com.ua

Как сообщалOBOZREVATEL, Линдси Лохан сравнила себя с президентом России Владимиром Путиным. Звезда сделала неоднозначное заявление во время своего нового шоу на канале MTV.

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