Знаменитая голливудская актриса полностью разделась: пикантное фото

Голливудская актриса Линдси Лохан, известная постоянными скандальными выходками с алкоголем, снялась абсолютно голой.

Соответствующим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram, вместо подписи добавив значок "торт" и "бант".

На пикантном снимке Лохан сидела напротив зеркала абсолютно без одежды. Все интимные места были закрыты длинными ногами звезды. Также она добавила видео, на котором в одной рубашке приплясывает на закате.

Линдси Лохан голая instagram/lindsaylohan

instagram/lindsaylohan

instagram/lindsaylohan

instagram/lindsaylohan

instagram/lindsaylohan

Как сообщал OBOZREVATEL, Линдси Лохан сравнила себя с президентом России Владимиром Путиным. Звезда сделала неоднозначное заявление во время своего нового шоу на канале MTV. Позже она снялась в откровенной фотосессии, представ абсолютно голой.

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