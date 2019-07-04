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Знаменитая голливудская актриса полностью разделась: пикантное фото

2.8тЧитать материал на украинском

Голливудская актриса Линдси Лохан, известная постоянными скандальными выходками с алкоголем, снялась абсолютно голой.

Соответствующим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram, вместо подписи добавив значок "торт" и "бант".

На пикантном снимке Лохан сидела напротив зеркала абсолютно без одежды. Все интимные места были закрыты длинными ногами звезды. Также она добавила видео, на котором в одной рубашке приплясывает на закате.

Линдси Лохан голая

Линдси Лохан голая

instagram/lindsaylohan

🎈

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Знаменитая голливудская актриса полностью разделась: пикантное фото

instagram/lindsaylohan

Знаменитая голливудская актриса полностью разделась: пикантное фото

instagram/lindsaylohan

Знаменитая голливудская актриса полностью разделась: пикантное фото

instagram/lindsaylohan

Знаменитая голливудская актриса полностью разделась: пикантное фото

instagram/lindsaylohan

Как сообщал OBOZREVATEL, Линдси Лохан сравнила себя с президентом России Владимиром Путиным. Звезда сделала неоднозначное заявление во время своего нового шоу на канале MTV. Позже она снялась в откровенной фотосессии, представ абсолютно голой.

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Персона
Линдси Лохан
Тег
шоу-бизнес
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