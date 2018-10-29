Знаменитая экс-"ВИА Гра" поделилась секретом роскошных волос

Украинская певица, экс-вокалистка культового коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась секретом роскошных волос.

Звезда подробно рассказала, как ухаживать за прической и кожей головы, чтобы они выглядели здоровыми и красивыми, сообщает Liza.ru.

Для начала певица советует пропить курс рыбьего жира и витаминов, ведь они играют ключевую роль в росте волос. Также пользоваться скрабами для кожи головы, что благотворно влияет на кровоснабжение и очищает голову от ороговевших частичек кожи.

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Расчесывать волосы Седокова советует именно жесткой расческой и советует она это делать ежедневно перед сном, массируя кожу головы.

Кроме того, артистка порекомендовала не забывать наносить на волосы защиту.

"Никогда не забывайте о защите! Всегда наносите ее перед любой укладкой. Вредное для волос любое влияние, но без этого никуда в наше время. Защищаемся от плоек", - прокомментировала певица.

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