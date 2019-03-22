Знахарь, клоуны, карлики и другие уникальные герои: чем удивил проект "Миссия: красота"

В марте на канале "Украина" стартовал второй сезон парного мейковер-шоу "Миссия: красота". Ведущие проекта Ильяс Сахтара и Анастасия Касилова вместе с экспертами по красоте без пластики и диет помогают парам в фантастических превращениях как внешне, так и изнутри.

"Миссия: красота" – это первое украинское шоу перевоплощений собственного формата канала "Украина", в котором принимают участие пары: мужчина и женщина, чьи длительные отношения под воздействием времени и бытовых проблем потеряли страсть и романтику, где один из партнеров хочет изменить свою вторую половинку и жизнь к лучшему, сообщила пресс-служба канала.

"Второй сезон удивляет разнообразием историй и людей. Красота способна изменить к лучшему жизнь любого человека, независимо от национальности, вероисповедания и физических особенностей", – рассказал о втором сезоне ведущий шоу "Миссия: красота" Ильяс Сахтара.

Ильяс Сахтара Пресс-служба

Во втором сезоне зрители будут наблюдать за перевоплощением знахаря, который идет в президенты, пары, которая берет вещи на помойке, художницы-реставратора, которая имеет четверо детей, военнопленным, который боится потерять жену из-за протезов, а также за стремлением пожилой пары оставаться молодыми.В каждом выпуске программы героев традиционно ждут невероятные метаморфозы.

"После успеха первого сезона проекта, к нам поступило множество заявок с желанием стать участниками шоу "Миссия: Красота". Поэтому во втором сезоне мы выбирали героев, отталкиваясь от их уникальности. Как внешней, так и их историй. О каждой паре второго сезона можно сказать "впервые"! Так что и перевоплощения во втором сезоне будут еще более странными и невероятными", – поделилась своими впечатлениями от работы над вторым сезоном шоу "Миссия: красота" ведущая Анастасия Касилова.

Анастасия Касилова Tv.ua

Второй сезон также удивит красной дорожкой, интернациональными парами, трогательными предложениями руки и сердца и даже балетом в стиле Гэтсби. Кроме того, шоу разрушит множество стереотипов, согласно которым уход за своей внешностью – "позор для настоящего мужика".

Отметим, "Миссия: красота" не прибегает к пластической хирургии и не истощает героев диетами, поскольку команда проекта уверена – все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас.

Новые выпуски второго сезона уникального мейковера "Миссия: красота" транслируются в 10:30 на телеканале "Украина" с понедельника по четверг.

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