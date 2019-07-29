"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за нового пошлого снимка.

Так, звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в бассейне в откровенном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

Анна Седокова Фото из Instagram

"Следующие 10 дней у меня нет концертов и через час самолет унесет меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии", — написала Седокова.

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Анны и написали, чтобы "она перестала выставлять на показ ж*пу".

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

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Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

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Анна Седокова продемонстрировала голую "пятую точку" Фото из Instagram

Анна Седокова засветила пышную грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова показала фанатам видео, засветив на нем пышную грудь.

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