Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

503 Читать материал на украинском

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за нового пошлого снимка.

Так, звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в бассейне в откровенном купальнике, продемонстрировав "пятую точку".

"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Анна Седокова

Фото из Instagram

"Следующие 10 дней у меня нет концертов и через час самолет унесет меня на Лазурное побережье, где я планирую заниматься тем, что запечатлено на этой фотографии", — написала Седокова.

Новости
"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой
"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Анны и написали, чтобы "она перестала выставлять на показ ж*пу".

"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото
"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото
"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото
"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Анна Седокова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Анна Седокова полностью оголилась на камеру

Фото из Instagram

"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Анна Седокова в сексуальном белье

Фото из Instagram

"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Анна Седокова продемонстрировала голую "пятую точку"

Фото из Instagram

"Ж*пу прикрой!" Полуголую Седокову разнесли за пошлое фото

Анна Седокова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова показала фанатам видео, засветив на нем пышную грудь.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Анна Седокова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel