"Живой Кен" Родриго Алвес превратился в Барби и решил стать мамой

Ольга Веркалец Красота 10:00, 14.07.2020 Обновлено: 10:03, 14.07.2020

36-летняя бразильская телезвезда Родриго Алвес, который превратился из копии Кена на куклу Барби и поделился впечатлениями от новой внешности, решил стать матерью.

Знаменитость недавно сменил имя – теперь он Джессика и называет себя только в женском роде, пишет DailyMail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Человек уже перенес множество процедур: увеличение груди, инъекции в бедра, колени, ступни, удаление адамового яблока. Шесть операций Алвес перенес на лице. Кроме того, знаменитость пьет гормоны. Ему осталось еще три операции, чтобы окончательно считать себя женщиной.

Алвес называет себя Джессикой
Instagram @rodrigoalvesuk

"Я хочу ребенка. У меня есть хороший дом в Испании. Через три года я вижу себя в своем саду, в заботах о ребенке. Рядом с любящим человеком", – рассказал Алвес.

Он признался, что всегда чувствовал себя женщиной, в детстве играл в куклы и надевал девчачьи наряды. Родриго пытался быть мужчиной изо всех сил, но одновременно чувствовал себя несчастным.

Родриго Алвес до и после трансформации в Кена
uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 22-летняя модель Барбара Луна Сипос из Будапешта (Венгрия) сделала десять пластических операций, чтобы быть похожей на куклу Барби. Девушка уволилась с должности секретарши, потому что ее харизма сводила мужчин с ума.

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Lady Красота

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