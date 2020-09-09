"Живой Кен", который превратился в Барби, показал последствия после новой пластики

37-летняя бразильская телезвезда Родриго Алвес, который превратился из копии Кена на куклу Барби и теперь называет себя Джессикой, показал последствия последней пластической операции.

На новую внешность он потратил около 900 тысяч фунтов стерлингов (32 млн гривен). Знаменитость уже увеличил грудь, ягодицы и удалил выступ гортани. Однако одна операция на лице вышла неудачной, пишет Daily Mail (фото смотрите ниже).

Так, Джессика рассказала, что в Англии хотела "обострить" свой подбородок с помощью контурной пластики филлерами. Через несколько недель после посещения салона ее лицо стало не той формы, которую она просила. Затем у Алвес возникла инфекция, и филер "начал вытекать через отверстие в центре ее подбородка".

Алвес хотела изменить форму подбородка. dailymail.co.uk

Кроме этого, знаменитость рассказала, что ее ноги и стопы отекли и стали на три размера больше из-за отторжения организмом других филлеров, которые она ввела в Бразилии. На данный момент Джессика находится в больнице.

Алвес после пластики. dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года телезвезда сделал каминг-аут и заявил, что он теперь трансгендерная женщина. Родриго Алвес уже перенес множество процедур: увеличение груди, инъекции в бедра, колени, ступни. Кроме того, знаменитость пьет гормоны. Ему осталось еще несколько операций, чтобы окончательно считать себя женщиной.

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