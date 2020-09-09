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"Живой Кен", который превратился в Барби, показал последствия после новой пластики

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Красота
1,8 т.
Родриго Алвес перенес множество операций, чтобы быть похожим на куклу Барби

Родриго Алвес перенес множество операций, чтобы быть похожим на куклу Барби.

37-летняя бразильская телезвезда Родриго Алвес, который превратился из копии Кена на куклу Барби и теперь называет себя Джессикой, показал последствия последней пластической операции.

На новую внешность он потратил около 900 тысяч фунтов стерлингов (32 млн гривен). Знаменитость уже увеличил грудь, ягодицы и удалил выступ гортани. Однако одна операция на лице вышла неудачной, пишет Daily Mail (фото смотрите ниже).

Так, Джессика рассказала, что в Англии хотела "обострить" свой подбородок с помощью контурной пластики филлерами. Через несколько недель после посещения салона ее лицо стало не той формы, которую она просила. Затем у Алвес возникла инфекция, и филер "начал вытекать через отверстие в центре ее подбородка".

Алвес хотела изменить форму подбородка.

Алвес хотела изменить форму подбородка. dailymail.co.uk

Кроме этого, знаменитость рассказала, что ее ноги и стопы отекли и стали на три размера больше из-за отторжения организмом других филлеров, которые она ввела в Бразилии. На данный момент Джессика находится в больнице.

Алвес после пластики.

Алвес после пластики. dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года телезвезда сделал каминг-аут и заявил, что он теперь трансгендерная женщина. Родриго Алвес уже перенес множество процедур: увеличение груди, инъекции в бедра, колени, ступни. Кроме того, знаменитость пьет гормоны. Ему осталось еще несколько операций, чтобы окончательно считать себя женщиной.

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