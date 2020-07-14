Жертва травли из-за прыщей стал звездой Instagram: фото до и после

33-летний инфлюенсер Скотт МакГлинн из Уэльса, которого в школе травили из-за прыщей, стал звездой в Instagram. Он имеет более 170 000 подписчиков и может зарабатывать по 6 000 фунтов стерлингов (200 000 гривен) за свои посты об уходе за кожей.

Издевательства начались, когда мужчине было 12 лет. На его лице и спине была сильная угревая сыпь из-за которой он чувствовал себя одиноко и подавленно. Одноклассники начали его обзывать "лицо-пицца", пишет BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Когда люди комментировали мою внешность, это влияло на мою уверенность. Я ходил, опустив глаза вниз, и надеялся, что никто ничего не скажет. Я не думаю, что учителя были действительно обучены решать подобные ситуации", – вспомнил МакГлинн.

Скотт МакГлинн в школьном возрасте и теперь Instagram @scottmcglynnofficial

Он избегал уроков физкультуры, чтобы не переодеваться вместе со всеми. А когда в школьной столовой давали пиццу, то Скотт обедал в классе с друзьями. Однако поддержка родных помогла ему стать уверенным и достичь популярности в Instagram.

"К счастью, у меня не было мыслей о самоубийстве, и только потому, что у меня была семья. Если бы их не было, я не знаю, что бы со мной случилось", – признался мужчина.

Скотт МакГлинн сотрудничает с известными брендами косметики Instagram @scottmcglynnofficial

После того, как он опубликовал свои мемуары под названием "Выход", а его подкаст вошел в первую пятерку в британском чарте iTunes, с ним пытались связаться те, кто травили его в школе. Однако Скотт ничего не хочет о них знать.

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