Женщина с самыми длинными ногтями в мире продает их за 47 тысяч долларов. Фото

Обладательница самых длинных ногтей в мире 54-летняя Анна Уильямс из Хьюстона продает их за 47 тысяч долларов. Женщина не стригла ногти с 1992 года.

Так, когда их размер достиг 97 см, Уильямс внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает издание Metro (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, женщина хочет заработать на этом и поэтому выставила ногти на продажу. Кроме того, сама Уильямс отмечает, что в последнее время ей очень тяжело заниматься домашними делами.

По словам звезды, ей необходима помощь в уборке дома, мытье посуды и даже застегивании джинсов, так как для этого знаменитость использует плоскогубцы.

Отметим, что максимальная цена, которую на данный момент дает покупатель – 75 долларов за ноготь, но сама Уильямс оценивает их в 47 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летняя Ниланши Патель (Nilanshi Patel) попала в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самыми длинными в мире волосами.