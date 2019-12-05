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5 декабря • обновлено в 02:33
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Женщина-рыцарь из "Игры престолов" впервые разделась для фото: фанаты не поверили собственным глазам

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Британская актриса Гвендолин Кристи, сыгравшая в культовом сериале "Игра престолов" женщину-рыцаря Бриенну Тарт, впервые разделась для фото.

Поклонники не поверили собственным глазам, когда увидели в Instagram снимок 41-летней красавицы в слитном купальнике, который подчеркнул роскошное тело.

Бриенна Тарт и Джон Сноу "Игра престолов"

Бриенна Тарт и Джон Сноу "Игра престолов"

instagram/gwendolineuniverse

Женщина-рыцарь Бриенна Тарт "Игра престолов"

Женщина-рыцарь Бриенна Тарт "Игра престолов"

instagram/gwendolineuniverse

"Доброе утро, Майами", – подписала звезда под фото, которое меньше, чем за сутки, собрало больше 200 тысяч отметок "нравится".

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Жена экс-капитана "Динамо" разделась и выложила откровенные фото в сеть

В частности, Гвендолин позировала на веранде на фоне восхода солнца, распустив кучерявые волосы, а стройную ногу выставила вперед.

Гвендолин Кристи разделась для фото

Гвендолин Кристи разделась для фото

instagram/gwendolineuniverse

"О Боже, ты великолепная богиня", "Ты богиня", "Такая красавица", "Какие ноги", "Мое сердце буквально остановилось", "Секси Бриенна", "Ты меня убила", – отреагировали поклонники.

Женщина-рыцарь из "Игры престолов" впервые разделась для фото: фанаты не поверили собственным глазам
Женщина-рыцарь из "Игры престолов" впервые разделась для фото: фанаты не поверили собственным глазам
Женщина-рыцарь из "Игры престолов" впервые разделась для фото: фанаты не поверили собственным глазам
Гвендолин Кристи для Vogue

Гвендолин Кристи для Vogue

instagram/gwendolineuniverse

Гвендолин Кристи на красной дорожке в платье

Гвендолин Кристи на красной дорожке в платье

instagram/gwendolineuniverse

Женственная Гвендолин Кристи

Женственная Гвендолин Кристи

instagram/gwendolineuniverse

Гвендолин Кристи

Гвендолин Кристи

instagram/gwendolineuniverse

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другая звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк засветила формы в откровенном платье с глубоким декольте.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Гвендолин Кристи
Теги
Игра престолов 8 фотографии фотосессия
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