Женщина-рыцарь из "Игры престолов" впервые разделась для фото: фанаты не поверили собственным глазам

Британская актриса Гвендолин Кристи, сыгравшая в культовом сериале "Игра престолов" женщину-рыцаря Бриенну Тарт, впервые разделась для фото.
Поклонники не поверили собственным глазам, когда увидели в Instagram снимок 41-летней красавицы в слитном купальнике, который подчеркнул роскошное тело.
Бриенна Тарт и Джон Сноу "Игра престолов"
instagram/gwendolineuniverse
Женщина-рыцарь Бриенна Тарт "Игра престолов"
instagram/gwendolineuniverse
"Доброе утро, Майами", – подписала звезда под фото, которое меньше, чем за сутки, собрало больше 200 тысяч отметок "нравится".
В частности, Гвендолин позировала на веранде на фоне восхода солнца, распустив кучерявые волосы, а стройную ногу выставила вперед.
Гвендолин Кристи разделась для фото
instagram/gwendolineuniverse
"О Боже, ты великолепная богиня", "Ты богиня", "Такая красавица", "Какие ноги", "Мое сердце буквально остановилось", "Секси Бриенна", "Ты меня убила", – отреагировали поклонники.
Гвендолин Кристи для Vogue
instagram/gwendolineuniverse
Гвендолин Кристи на красной дорожке в платье
instagram/gwendolineuniverse
Женственная Гвендолин Кристи
instagram/gwendolineuniverse
Гвендолин Кристи
instagram/gwendolineuniverse
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другая звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк засветила формы в откровенном платье с глубоким декольте.
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