"Женщина-огонь!" 43-летняя Канделаки вызвала восторг сети обнаженным телом

Российская ведущая Тина Канделаки взбудоражила поклонников роскошным телом.

43-летняя знаменитость, которая тщательно следит за своей внешностью и фигурой, обнародовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует с голым торсом и гантелями.

Тина Канделаки instagram/tina_kandelaki

"В начале ноября в продажу выходит моя новая книга "PRO ТЕЛО". Я вложила очень много сил, идей и своего вдохновения, чтобы сделать эту книгу по-настоящему полезной и всеобъемлющей. Книга рассчитана на людей всех возрастов и любой комплекции, и я решила начать ее с простых слов, правильность которых я неоднократно проверила на себе: "Безупречное тело — это всегда железная воля. Если у вас есть воля — будет и красивое тело", – написала Канделаки.

В комментариях поклонники выразили восторг от спортивного тела телеведущей. Пользователи заметили, что она выглядит роскошно.

"Тина, молодец, так держать", "Женщина-огонь", "Секси", "Огонь", "А где пупок", "Пупок забыли прикрепить", - отреагировали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал о сексе с Канделаки. Ведущая позже отреагировала.

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