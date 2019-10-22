"Женщина-огонь!" 43-летняя Канделаки вызвала восторг сети обнаженным телом

Российская ведущая Тина Канделаки взбудоражила поклонников роскошным телом.
43-летняя знаменитость, которая тщательно следит за своей внешностью и фигурой, обнародовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует с голым торсом и гантелями.
Тина Канделаки
instagram/tina_kandelaki
"В начале ноября в продажу выходит моя новая книга "PRO ТЕЛО". Я вложила очень много сил, идей и своего вдохновения, чтобы сделать эту книгу по-настоящему полезной и всеобъемлющей. Книга рассчитана на людей всех возрастов и любой комплекции, и я решила начать ее с простых слов, правильность которых я неоднократно проверила на себе: "Безупречное тело — это всегда железная воля. Если у вас есть воля — будет и красивое тело", – написала Канделаки.
В начале ноября в продажу выходит моя новая книга "PRO ТЕЛО". ⠀ Я вложила очень много сил, идей и своего вдохновения, чтобы сделать эту книгу по-настоящему полезной и всеобъемлющей. ⠀ Книга рассчитана на людей всех возрастов и любой комплекции, и я решила начать ее с простых слов, правильность которых я неоднократно проверила на себе: "Безупречное тело — это всегда железная воля. Если у вас есть воля — будет и красивое тело". ⠀ Сложно даже описать, насколько волнителен момент, когда твой труд обретает осязаемый результат. ⠀ Книга уже доступна для предзаказа. Активная ссылка — в шапке профиля. Заказывайте себе, своим друзьям и близким. Я уверена, что в ней вы найдете множество эффективных решений для того, чтобы обрести идеальное тело, которого вы, безусловно, заслуживаете. Это путь, с которого вы много раз захотите свернуть, как хотела и я. Но мне кажется, что я нашла аргументы, почему не нужно сворачивать с этой дороги — дороги к себе и своему безупречному телу.
В комментариях поклонники выразили восторг от спортивного тела телеведущей. Пользователи заметили, что она выглядит роскошно.
"Тина, молодец, так держать", "Женщина-огонь", "Секси", "Огонь", "А где пупок", "Пупок забыли прикрепить", - отреагировали комментаторы.
Могу с уверенностью утверждать, что если вы добавите немного спорта своему выходному, удовольствия от субботы будет куда больше! ⠀ Ловите комплекс упражнений, который можно выполнять не только в зале, но и дома. Следуйте моей инструкции, и я обещаю: вы получите настоящее удовольствие от приятной усталости и следующим за ним приливом сил и энергии. ⠀ 1. 5 приседаний до параллели со статической паузой. Присели, задержались на 30 секунд, снова присели. 2. 40 фронтальных выпадов с резинкой на каждую сторону. 3. 20 попеременных подъёмов ног со скручиванием на сфере. Не разгибайтесь в пояснице, скручивайтесь внутрь, коснуться рукой стопы, при этом шею назад не отбрасываем. 4. 20 приседаний с бодибаром. Колени за мыски не выходят, спину держим прямо. 5. 20 отжиманий от пола или блоков. Отжимаемся, касаясь грудью пола, и разгибаемся до конца. Девушкам можно касаться коленями пола. ⠀ Всего три круга. Между упражнениями минутный перерыв. Сделали? Делитесь ощущениями! #kandelaki_sport
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал о сексе с Канделаки. Ведущая позже отреагировала.
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