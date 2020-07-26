Женщина из Вьетнама не стриглась 64 года и отрастила 6-метровые волосы. Фото

83-летняя жительница Вьетнама в течение 64 лет не стригла и не мыла волосы, отрастив их до 6-метровой длины.

В результате волосы женщины сбились в длинный жгут, похожий на питона, сообщает Dunya News.

Нгуен Тхи Динх рассказала, что у нее начались сильные головные боли после того, как она впервые постригла волосы в возрасте 19 лет.

"Мои родители привели меня к врачу, но даже после назначенного лечения симптомы не прекратились", – поделилась она.

С тех пор Нгуен Тхи Динх ни разу не стриглась и не мыла волосы с шампунем.

Нгуен Тхи Динх впервые постригла волосы в возрасте 19 лет и с тех пор больше не делала этого Фото: Dunya News

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка из США, сбросившая 153 килограмма, раскрыла секрет похудения.