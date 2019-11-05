"Сами в шоке": красотка-жена звезды рэпа в России беременна в четверый раз

Супруга известного российского рэпера Джигана Оксана Самойлова беременна в четвертый раз.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фото с заметно округлившимся животом.

"Сами в шоке", — подписала публикацию Самойлова.

Джиган и Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган и Самойлова ждут четвертого ребенка Фото: instagram/samoylovaoxana

Отметим, что поклонники радостно встретили новость о беременности жены Джигана и принялись ее поздравлять.

Также напомним, что Оксана и Джиган воспитывают трех дочерей: Ариелу, Лею и Майю.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Фото: instagram/samoylovaoxana

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная российская телеведущая Ксения Собчак показала фото, на котором видно ее округлившийся живот. Пользователи сети обратили внимание на то, что журналистка редактирует свои фотографии и уменьшает живот.

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