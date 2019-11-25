Красиво и сдержанно: жена Зеленского появилась в стильном образе на выставке против гендерного насилия

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась в стильном и сдержанном образе на открытии выставки "16 дней против гендерного насилия", которая проходила в Киеве.

Так, она была одета в черные узкие брюки и свитер с высоким горлом. Свой образ Зеленская дополнила длинным пиджаком в мелкую черную клетку и туфлями на низком ходу. Из аксессуаров первая леди предпочла мелкие серьги, а также символическую ленточку. Соответствующие фото были опубликованы изданием "РБК-Украина".

Елене Зеленской цепляют символическую ленту на наряд Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Елена Зеленская на выставке Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Елена Зеленская восхитила стильным образом Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Также добавим, что волосы Елены были заплетены в колосок с выпущенными у висков прядями, а макияж сделан легкий — с тонкими стрелками и натурального оттенка губами.

Елена Зеленская на выставке Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Елена Зеленская в новом образе Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Елена Зеленская на выставке Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Елена Зеленская в новом образе Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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