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Жена Ступки взволновала поклонников эротичными фото

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Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть откровенными снимками.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует за пультом в белье и прозрачной накидке.

В описании она похвасталась творческими успехами. В частности, телеведущая рассказала, что теперь у нее есть директор. Она пошутила, что на ТВ и радио "ведет и унижает", дает мастер-классы по питанию, а еще играет DJ-sets. Кроме того, звезда снимается в рекламе.

Логунова за диджейским пультом

Логунова за диджейским пультом

instagram.com/polinalogunova

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Поклонники были в восторге от пикантного образа Логуновой, которая эротично сверкнула упругими ягодицами на камеру.

"Отличный наряд для твоего DJ сэта на презентации яхт", "Полина, Вы настоящая Девушка 21 столетия", "Это круто! Вы большая молодец, мотиватор и пример", "Какая!", "Очень горячо", – написали фанаты.

Логунова в белье

Логунова в белье

instagram.com/polinalogunova

Жена Ступки взволновала поклонников эротичными фото
Жена Ступки взволновала поклонников эротичными фото
Жена Ступки взволновала поклонников эротичными фото
Жена Ступки взволновала поклонников эротичными фото

Все так меняется и двигается вперёд))) НОВОСТИ! Нынче у меня появился директор! Его зовут Андрей! Во всем вопросам к нему - 0935507580 @andrewsikorskiy Что я делаю? - ТВ, радио - веду, унижаю 🤣 шучу - даю Мастер классы по питанию формата @runfromfat , пример Logunova.com.ua - работаю с волосами и провожу обучение по теме стиля и колористика - профильный бренд CHI - веду открытия, закрытия, свадьбы, ДР И ПРОЧЕЕ. - играю DJ-sets - снимаюсь в рекламе, но в какой именно? Работаю с теми брендами, перед которыми можно снять шляпу, ерунду не толкаем! Дальше больше! Спасибо моей растущей команде!🥳

Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova)

Полина Логунова

Полина Логунова

instagram.com/polinalogunova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно жена Ступки взбудоражила поклонников снимком, на котором позировала голой в ванной и поливала свое тело из душа.

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Персоны
Полина ЛогуноваДмитрий Ступка
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасота
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