Жена Ступки взволновала поклонников эротичными фото

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть откровенными снимками.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует за пультом в белье и прозрачной накидке.

В описании она похвасталась творческими успехами. В частности, телеведущая рассказала, что теперь у нее есть директор. Она пошутила, что на ТВ и радио "ведет и унижает", дает мастер-классы по питанию, а еще играет DJ-sets. Кроме того, звезда снимается в рекламе.

Логунова за диджейским пультом instagram.com/polinalogunova

Поклонники были в восторге от пикантного образа Логуновой, которая эротично сверкнула упругими ягодицами на камеру.

"Отличный наряд для твоего DJ сэта на презентации яхт", "Полина, Вы настоящая Девушка 21 столетия", "Это круто! Вы большая молодец, мотиватор и пример", "Какая!", "Очень горячо", – написали фанаты.

Логунова в белье instagram.com/polinalogunova

Полина Логунова instagram.com/polinalogunova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно жена Ступки взбудоражила поклонников снимком, на котором позировала голой в ванной и поливала свое тело из душа.

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