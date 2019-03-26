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/Красота

Жена Ступки полностью обнажилась на камеру

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Жена украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова снялась в обнаженной фотосессии.

Соответствующим снимком, сделанным Fashion-фотографом Оксаной Шевчук, она поделилась в своем Instagram.

"Не переживай. Переживешь", – подписала Логунова под фотографией, на которой позирует совершенно голая, а на лицо ветром сдувает волосы.

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Снимок получился очень чувственным и эстетичным, на что обратили внимание поклонники звезды. В сети сразу же похвалили Логунову. "Невероятная", "Фото нереальное", – написали поклонники.

Жена Ступки полностью обнажилась на камеру

Полина Логунова и Дмитрий Ступка

Полина Логунова и Дмитрий Ступка

Instagram@polinalogunova

Как сообщал OBOZREVATEL, Логунова часто радует поклонников стильными снимками. В январе она показала фото из раздевалки, продемонстрировав подтянутую фигуру в боди.

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Персона
Полина Логунова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесфотосессия
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