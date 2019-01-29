''Заплыла жиром'': Тодоренко пожаловалась на фигуру и показала фото

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно стала мамой, рассказала, как возвращает свое тело в форму после родов.
Секретом она поделилась в своем Instagram, уточнив, что устроила для себя челлендж и отправилась на танцы.
"Наконец-то вырвалась поплясать. Ноги вообще меня не слушаются, то ли после родов какие-то зажимы, то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов за время беременности", – призналась Тодоренко.
Она рассказала, что на третий день после родов занималась в палате йогой. Однако это не помогло ей с легкостью танцевать, так как "от паркета сложно оторвать ногу".
"У меня челлендж #вырвалась на часок – надо скинуть еще предательские 5 кг. Заметка: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, еще 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души", – добавила она.
#ДемиПлие 👯♀️ Наконец-то #вырвалась поплясать 🤪Ноги вообще меня не слушаются 🤦🏼♀️то ли после родов какие-то зажимы , то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов 🥐☺️ за время беременности) Казалось бы, на 3й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно 🤦🏼♀️ оторвать. У меня челленж #ВЫРВАЛАСЬ НА ЧАСОК - надо скинуть ещё предательские 5 кг. Заметка 📝: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, ещё 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души 😆. Поехали 💪🏻💪🏻💪🏻 Кстати , чем вы занимаетесь , когда есть часок вырваться из дому между кормлениями, уборкой, стиркой и тд?) #регинатодоренко #регинапутешественница #пятницасрегиной
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Тодоренко раскритиковали ее снимок с мужем Владом Топаловым, заявив, что он получился неудачно.
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