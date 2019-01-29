''Заплыла жиром'': Тодоренко пожаловалась на фигуру и показала фото

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно стала мамой, рассказала, как возвращает свое тело в форму после родов.

Секретом она поделилась в своем Instagram, уточнив, что устроила для себя челлендж и отправилась на танцы.

"Наконец-то вырвалась поплясать. Ноги вообще меня не слушаются, то ли после родов какие-то зажимы, то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов за время беременности", – призналась Тодоренко.

Она рассказала, что на третий день после родов занималась в палате йогой. Однако это не помогло ей с легкостью танцевать, так как "от паркета сложно оторвать ногу".

"У меня челлендж #вырвалась на часок – надо скинуть еще предательские 5 кг. Заметка: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, еще 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Тодоренко раскритиковали ее снимок с мужем Владом Топаловым, заявив, что он получился неудачно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!