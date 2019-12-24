"Замуж собралась?" Лорак озадачила фанатов новым фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, озадачила поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram она показала, как позирует в белом платье, напоминающем свадебное, из-за чего на артистку посыпались вопросы.

"С добрым сердцем, с любовью готовимся встретить Новый год. Как настроение", – подписала она под фото.

Поклонники предположили, что звезда вновь собралась замуж, потому примеряет свадебное платье.

Ани Лорак в белом платье instagram/anilorak

"Платье будто свадебное", "Очень хороший наряд, скромно, но со вкусом", "На платье невесты похоже. Замуж собралась", – написали поклонники.

Ани Лорак instagram/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, многих пользователей озадачил внешний вид Лорак в новом клипе. Ее совершенно перестали узнавать. Некоторые даже предположили, что она снялась полуголой для ролика, чтобы отомстить бывшему мужу.

Но больше всего поклонников смутило, что певица сильно похудела. Из-за этого в комментариях под фотографиями со съемок клипа ей писали перестать морить себя голодом.

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