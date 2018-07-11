Замедляет старение: чем полезен шоколад

Шоколад – король сладостей. Качество этого лакомства определяется тем, какой процент какао в нем содержится. В простом шоколаде 28% какао, в высококачественном – от 70% до 90%. В шоколад добавляют сахар, но чем больше какао, тем меньше сахара, поэтому шоколад становится горьковатый на вкус.

Существует множество видов этой сладости – горький, десертный, молочный, белый, с начинкой или без. О том, чем шоколад полезен для здоровья, на своей страничке в Facebook рассказывает диетолог Светлана Фус.

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Замедляет старение

Какао-бобы, из которых производится качественный шоколад – лидеры по содержанию проантоцианидинов, необходимых для поддержания структуры коллагена кожи, а следовательно – ее красоты и упругости. Употребление в пищу горького шоколада с высоким содержанием этих веществ способствует нейтрализации свободных радикалов, замедляет процессы старения в организме.

Вместо витамина С

Антиоксидантное действие бобов какао в 20 раз выше, чем у хорошо известного витамина С.

Улучшает работу мозга

Кофеин и теобромин какао-бобов имеют стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и нервную систему, положительно влияет на когнитивные (познавательные) функции.

Защищает кожу

Какао защищает кожу от ультрафиолетового излучения. В косметологии применяют различные шоколадные процедуры для поддержания красоты и здоровья кожи. Оно содержит железо, кальций, магний, медь, которые тоже положительно влияет на здоровье. Поэтому не стоит считать шоколад пустой избыточностью и расточительством.

Дозы

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"Однако шоколад достаточно калорийный продукт. В 100 г черного шоколада - 539 ккал, а молочного шоколада - 554 ккал. Это весомый аргумент для тех, кто имеет избыточную массу тела или контролирует вес. Оптимальное количество потребления горького шоколада для взрослого человека составляет около 20 г, то есть 1-2 / 10 плитки шоколада в сутки", - отмечает диетолог.

Существенное влияние на калорийность шоколада добавления к нему сахара, молока, сухофруктов, орехов и прочего. Специалист отмечает, что лучше употреблять в пищу черный шоколад без добавок. В таком продукте калорий меньше, а пользы - больше.

"Шоколад имеет много преимуществ, когда мы выбираем его хорошего качества и потребляем в небольшом количестве. Это существенно не повлияет на калорийность рациона и обеспечит организм необходимыми веществами - антиоксидантами", - добавила Светлана Фус.

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