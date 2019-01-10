Задушила ремнем любовника: в Бразилии короновали самую красивую преступницу-убийцу

В Бразилии 25-летняя Вероника Вероне да Паива, которая задушила ремнем своего любовника в номере мотеля, одержала победу в конкурсе красоты среди заключенных.

Он проводился в женской тюрьме максимально строгого режима Instituto Penal Talavera бразильского города Рио-де-Жанейро, сообщает Daily Mail.

Она призналась, что всегда мечтала стать моделью, но мама ей не позволяла. Вероника была осуждена на 15 лет тюрьмы за убийство. Во время судебного процесса да Паива получила от журналистов прозвище "фатальная блондинка".

Daily Mail

Новоявленная королева красоты собирается сделать карьеру в модельном бизнесе после выхода из тюрьмы.

Daily Mail

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