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"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье

2.4т Читать материал на украинском

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, посетила ежегодный международный фестиваль "Жара" в Баку в экстравагантном платье.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует на красной дорожке, продемонстрировав пышную грудь.

Лорак выбрала для мероприятия прозрачное платье с пышной юбкой белого цвета, через которое видно тело. А грудь благодаря корсету выглядела еще больше, чем обычно.

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Ани Лорак в пышном платье на фестивале

Ани Лорак в пышном платье на фестивале "Жара"

instagram/anilorak

Образ певицы вызвал ажиотаж в сети. Многие воздыхатели были в восторге от платья, а Лорак назвали "бомбой", "королевой", "дивой", "принцессой", "невестой" и "красавицей". Однако многих смутила внешность артистки.

Ани Лорак на красной дорожке

Ани Лорак на красной дорожке

сторис Лорак

"Кого-то решила убить", "Мужика тебе надо нормального", "Что-то с грудью переборщила, видно же", "Была такой милой, естественно красивой девушкой. Индивидуальность. Зачем становиться инкубатором", "И главное, сразу видно, все свое, натуральное, от природы", "Она грудь сделала", "Что с грудью", – отреагировали пользователи.

"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье
На пресс-конференции "Жара" с Киркоровым

На пресс-конференции "Жара" с Киркоровым

сторис Ани Лорак

Ани Лорак перед журналистами на фестивале "Жара"

Ани Лорак перед журналистами на фестивале "Жара"

сторис

Ани Лорак

Ани Лорак

сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, на фестивале также присутствовала украинская поп-дива Настя Каменских в ярком розовом платье, через которое также было видно пышную грудь.

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Персона
Ани Лорак
Теги
шоу-бизнес Фестиваль Красота музыка
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