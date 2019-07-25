"Зачем быть инкубатором?" Лорак вызвала споры огромной грудью в "голом" платье

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, посетила ежегодный международный фестиваль "Жара" в Баку в экстравагантном платье.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует на красной дорожке, продемонстрировав пышную грудь.

Лорак выбрала для мероприятия прозрачное платье с пышной юбкой белого цвета, через которое видно тело. А грудь благодаря корсету выглядела еще больше, чем обычно.

Ани Лорак в пышном платье на фестивале "Жара" instagram/anilorak

Образ певицы вызвал ажиотаж в сети. Многие воздыхатели были в восторге от платья, а Лорак назвали "бомбой", "королевой", "дивой", "принцессой", "невестой" и "красавицей". Однако многих смутила внешность артистки.

Ани Лорак на красной дорожке сторис Лорак

"Кого-то решила убить", "Мужика тебе надо нормального", "Что-то с грудью переборщила, видно же", "Была такой милой, естественно красивой девушкой. Индивидуальность. Зачем становиться инкубатором", "И главное, сразу видно, все свое, натуральное, от природы", "Она грудь сделала", "Что с грудью", – отреагировали пользователи.

На пресс-конференции "Жара" с Киркоровым сторис Ани Лорак

Ани Лорак перед журналистами на фестивале "Жара" сторис

Ани Лорак сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, на фестивале также присутствовала украинская поп-дива Настя Каменских в ярком розовом платье, через которое также было видно пышную грудь.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.