Забыла о белье: Мелания Трамп сверкнула грудью на военном параде

Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания появилась на праздничном параде в честь Дня независимости США в наряде без белья.

Так, снимки были опубликованы в сети. Отметим, что для выхода в свет первая леди выбрала белое облегающее платье от Caroline Herrera, которое отлично подчеркнуло ее пышную грудь. Бюстгальтер она решила не надевать.

Дональд Трамп и Мелания Трамп

Дональд Трамп и Мелания Трамп

Также Мелания надела розовые лодочки на каблуке от Christian Louboutin. Свой образ она дополнила укладкой с локонами и макияжем в стиле смоки-айс.

Дональд Трамп и Мелания Трамп

Дональд Трамп и Мелания Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыли скандальные голые снимки Мелании Трамп.

Так, во времена своей бурной юности она строила модельную карьеру и была известна под девичьим именем Мелания Кнаус, и даже снялась для мужских журналов.

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