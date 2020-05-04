Забудьте о них! Названо топ-4 прически, которые давно вышли из моды

Все девушки хотят, чтобы их прическа соответствовала последним тенденциям. Ведь она формирует законченный образ и подчеркивает индивидуальность. Но иногда, сами того не понимая, они продолжают делать укладки, которые только портят образ.

В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать о топ-4 прическах, которые больше не в моде в 2020 году. От них стоит отказаться.

Греческие косы

Фото: photo-hair.ru

Еще пару лет назад это была главная модная новинка в индустрии красоты, но сейчас такое плетение уже практически не используется. Вместо того, чтобы заплетать все волосы в косу, достаточно собрать волосы у виска.

Пучок

Фото: aloha-plus.ru

Собирать волосы в пучок стало модно лет пять назад. Для этих целей в каждом магазине предлагались специальные заколки и резинки, облегчающие задачу. Однако сейчас такая укладка совершенно вышла из моды.

Начес

Фото: eva.ru

Прическа с начесом у корней в 2000-х была очень популярной. Однако сейчас ее делают только на модных показах. В повседневной жизни модные эксперты не советуют делать начес. Ведь он очень портит волосы, а также делает образ неестественным и вульгарным.

Тугие локоны

Фото: i.pinimg.com

Четко разделенные локоны, как будто вы только что сняли бигуди, выглядят нарочито и старомодно, а вот легкие волны сделают черты лица мягче и будут выглядеть намного женственнее.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-4 простых прическах, которые помогут выглядеть красиво дома.

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