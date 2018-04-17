"Да, я все еще жирная, как черт!" 155-килограммовая модель жестко "прошлась" по хейтерам

Одна из самых известных в мире моделей формата plus-size Тесс Холлидей, которая весит более 155 килограммов, жестко высказалась о тех, кто не воспринимает полных людей.

32-летняя супермодель и звезда интернета часто публикует откровенные фотографии в смелых нарядах, что, очевидно, вызывает шквал критики у многих пользователей сети. На этот раз она показала снимки в вызывающем белье и "прошлась" по всем критиканам. Фото и красноречивое обращение Тесс опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Пышнотелая знаменитость предстала перед подписчиками в белом откровенном боди, которое подчеркивает ее формы.

Публикация от Tess💥 (@tessholliday) 16 Апр 2018 в 10:19 PDT

Также Холлидей обратилась к фолловерам с довольно громким сообщением.

"Я ненавижу, когда люди комментируют: "ты похудела и теперь выглядишь хорошо!". Нет, с*чки! Я все еще жирная, как черт, но я знаю свои стороны. И смотрюсь я прекрасно!", - резко заявила Тесс.

Отметим, снимки модели собрали почти 36 тысяч лайков и сотни комментариев, где ее поклонники высказали массу комплиментов в сторону модели.

Как сообщал "Обозреватель", Тесс Холлидей стала музой для полного мужчины, который стал моделью, несмотря на вес почти 180 килограммов.