"Я прошла через ад": Шарлиз Терон поделилась историей о борьбе с лишними 23 кг

Знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон поделилась историей о том, как поправилась на более чем 20 килограммов и впала в депрессию.

Так, 42-летняя артистка для роли в фильме "Талли", где она сыграла мать троих детей, набрала 50 фунтов веса (около 22 килограммов). Шарлиз решилась на этот шаг, потому что хотела лучше понять главную героиню и испытать то, что испытывает она, пишет Entertainment Tonight Online.

"Я хотела быть ближе к моей героине и чувствовать то же самое, что чувствовала эта женщина. Эти ощущения стали для меня огромным сюрпризом. У меня началась настоящая депрессия. Я впервые в жизни ела столько переработанных продуктов и сахара", - поделилась Шарлиз.

Публикация от Tully (@tullymovie) 22 Мар 2018 в 10:55 PDT

Оказалось, что набор веса - непростой и неприятный процесс. Терон пришлось употреблять много переработанных продуктов и сладких напитков: она завтракала фаст-фудом и пила по два молочных коктейля за раз. Актриса рассказала, что после трех недель это начало вызывать существенный дискомфорт.

"Еда превращается в работу. Я просыпалась посреди ночи, чтобы покушать - поддерживать такой вес оказалось очень сложно", - призналась Шарлиз.

Публикация от Tully (@tullymovie) 18 Апр 2018 в 8:54 PDT

Помимо этого, по окончанию съемок, Терон пришлось вновь возвращать свою форму. Очевидно, что похудеть на 20 килограммов оказалось не менее сложной задачей.

"Я прошла через ад. Это был очень, очень длинный путь. На похудение мне потребовалось полтора года. Я переживала и не могла понять, почему это все происходит так медленно. Когда мне нужно было похудеть после съемок фильма "Монстр", я просто не ела 5 дней, и лишний вес ушел. Но тело в 27 лет ведет себя немного иначе, чем в 43 года, и это нужно понимать", – подчеркнула звезда.

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