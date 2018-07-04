"Я и дыньки": похудевшая Могилевская похвасталась глубоким декольте

Украинская певица Наталья Могилевская, которая за последние несколько месяцев заметно похудела, поделилась с поклонниками новыми пикантными кадрами с отдыха в Одессе.

В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала фото и видео, на котором позирует в коротком черном платье, демонстрируя глубокое декольте и стройные ноги.

"На пляже только я и дыньки", – подписала певица снимок.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фанаты сделали Могилевской множество комплиментов, похвалив ее отличную физическую форму.

"Железная Леди", восхищаюсь вами", "Бесподобна!", "Так иногда может выглядеть мечта", "Хорошенькая", "Супер, королевишна!", "Все очень прекрасно", "Наталка зажигает!", - комментируют подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Могилевская восхитила исхудавшей фигурой в купальнике.