"Я была шокирована": блогер разоблачила методы быстрого похудения фитнес-моделей

Девушка-блогер из Австралии Лиан Уорд раскрыла своим подписчикам секрет идеальной фигуры, которую на фотографиях демонстрируют многие Instagram-модели.

Лиан объяснила фолловерам, почему финтес-модели всегда отлично смотрятся в кадрах. Все дело в правильных позах и хорошем освещении, которые улучшают их внешность. Лиан считает, что нельзя стремиться быть похожими на моделей из социальных сетей, ведь в реальной жизни даже они выглядят иначе, пишет Мedialeaks.

28-летняя Лиан Уорд из австралийского города Брисбен работает диетологом и уже несколько лет ведет свой аккаунт в Instagram, где рассказывает о еде и правильном питании. Однако, по словам блогера, было время, когда она сама нуждалась в совете специалиста.

Публикация от Leanne Ward 🌻Here To Inspire (@the_fitness_dietitian) 16 Апр 2018 в 4:09 PDT

"Я была одной из девушек, которые одержимы тем, чтобы иметь "инстаграмную" попу. Моя генетика не благословила меня на натуральную пятую точку в форме персика. Поэтому я собралась превратить мою широкую и плоскую попу в одну из тех, что я постоянно видела на фото в соцсетях", - поделилась девушка.

Чтобы достичь цели, она начала тренироваться. Целый год Лиан занималась спортом, а также сидела на специальной диете, но эффекта почти не было.

Публикация от Leanne Ward 🌻Here To Inspire (@the_fitness_dietitian) 23 Мар 2018 в 4:12 PDT

"Я так хотела красивую и округлую попу, что тренировалась, ела и тренировалась снова. Но после года изматывающих тренировок увидела лишь небольшие результаты - мои ягодицы увеличились совсем немного", - рассказала Уорд.

От возможных осложнений, к которым могли привести перенагрузки, Лиан спас случай. Однажды девушка встретила одну из моделей, которой восхищалась много лет в социальных сетях. Увидев ее, Лиан не поверила своим глазам: фигура модели абсолютно не соответствовала тому, что она видела на фото в ее профиле.

Публикация от Leanne Ward 🌻Here To Inspire (@the_fitness_dietitian) 21 Фев 2018 в 2:13 PST

"Я помню, как встретила девушку, которой восхищалась. Я ежедневно следила за ее фотографиями после одной фитнес-выставки. И была шокирована, потому что отличной округлой попы, которую она постоянно постила в блоге, у нее не было", - отметила Лиан.

Блогер настолько удивилась, что решила рискнуть и прямо спросить у модели о причинах такой трансформации. К счастью, ее кумир отреагировала спокойно и посмеялась над вопросом, объяснив, что у красивых фотографий в Instagram есть один простой секрет - позы.

Публикация от Leanne Ward 🌻Here To Inspire (@the_fitness_dietitian) 22 Янв 2018 в 1:03 PST

"Она сказала: "В инстаграме все дело в позах". И я запомнила, что причина, по которой я никогда не буду выглядеть, как эти великолепные, удивительные девушки, заключается в том, что в половине случаев они и сами не выглядят так!" - подчеркнула девушка.

После этой встречи она перестала гоняться за идеальными фото, а наоборот, решила показать и своим подписчикам возможности правильных поз на фотографиях и ракурса съемки.

Публикация от Leanne Ward 🌻Here To Inspire (@the_fitness_dietitian) 13 Мар 2018 в 3:31 PDT

Для этого блогер стала публиковать коллажи фотографий по принципу "Instagram vs реальность", в которых сравнивала фото, сделанные по правилам моделей, и любительские снимки.

На всех снимках запечатлена одна и та же девушка и почти нет ретуши, но фигура на них значительно отличается. Также для работы с фотографиями Лиан привлекла своего бойфренда. Ей удалось показать, что правила хорошего освещения и позы работают и для мужчин.

Публикация от Leanne Ward 🌻Here To Inspire (@the_fitness_dietitian) 10 Дек 2017 в 12:05 PST

Правильному выбору света Лиан уделяет особое внимание. Ее фото показывают, что под солнечными лучами кожа на фото будет выглядеть идеально.

За стараниями Лиан в соцсетях наблюдают более 220 тысяч подписчиков. Блогер хочет показать людям, что красота достигается не правкой снимков в фотошопе.

"Instagram - это наша идеально отредактированная лента. Мы показываем лишь несколько фотографий, которые сделают наш онлайн-альбом красивее. Не жертвуйте уверенностью в себе и самооценкой, чтобы выглядеть, как инстаграмные модели. В любом случае это просто правильный ракурс и освещение", - подытожила Лиан Уорд.

Как сообщал "Обозреватель", модель и фитнес-блогер Имре Чечен раскрыла секрет идеально "худых" фотографий в Instagram. На фотографиях Чечен показывает свою фигуру без правильной позы и обработки в фоторедакторах. Таким образом, она дает понять, что не все люди, чьи плоские животы и упругие ягодицы мы видим на фото, так же привлекательно выглядят в реальной жизни.